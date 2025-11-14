Globalne naložbe na dosegu Slovencev

Finančne potrebe vlagateljev so v zadnjih letih postale bolj raznolike – od posameznikov, ki iščejo varnejše dolgoročne prihranke, do podjetnikov, ki želijo svoj kapital oplemenititi na globalnih trgih. Prav zato je skupina UniCredit v Slovenijo pripeljala onemarkets Fund, z ekskluzivno ponudbo aktivno upravljanih investicijskih podskladov. Podskladi vlagateljem omogočajo dostop investicij, ki so podprte z znanjem in strategijami vodilnih svetovnih družb za upravljanje premoženja, med katerimi so Amundi, BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan, Allianz Global Investors in številni drugi.

Tine Verbole FOTO: Klemen Razinger

Pomembna dodana vrednost nove ponudbe je, da slovenskim vlagateljem omogoča dostop do različnih vodilnih globalnih upravljavcev in njihovih strategij. Kot pojasnjuje Tine Verbole, vodja poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji v UniCredit Banka Slovenija d. d., bo rešitev dobrodošla predvsem za tiste, ki do zdaj niso imeli možnosti ali znanja, da bi se povezali z največjimi svetovnimi upravljavci: »Onemarkets Fund omogoča, da lahko tudi mali vlagatelji in podjetniki sodelujejo v izkušenih, globalno upravljanih skladih, ki so bili prej rezervirani za velike institucionalne vlagatelje.«

Ob tem Verbole poudarja, da je poleg produkta ključen tudi način, kako se približajo strankam: »Pri uvajanju novih finančnih rešitev ne gre le za dostop, temveč tudi za razumevanje. Ob lansiranju skladov smo zato za male vlagatelje pripravili informativne vsebine in dogodke s predstavniki družb za upravljanje, da bodo vlagatelji razumeli priložnosti, pa tudi tveganja, ki jih takšne naložbe prinašajo.«

Gre za pravo prelomnico na slovenskem trgu, saj so globalne naložbene priložnosti, ki so bile doslej rezervirane predvsem za največje institucionalne vlagatelje, zdaj prvič dostopne tudi širšemu krogu posameznikov in manjših podjetij. Prednost nove ponudbe je predvsem v:

nižjem pragu vstopa , saj vlagateljem ni več treba razpolagati z visokimi zneski, da bi lahko dostopali do vrhunskih mednarodnih skladov,

, saj vlagateljem ni več treba razpolagati z visokimi zneski, da bi lahko dostopali do vrhunskih mednarodnih skladov, večji razpršenosti tveganj , ker sredstva niso vezana na en trg ali panogo, ampak so razpršena med različne svetovne regije in sektorje,

, ker sredstva niso vezana na en trg ali panogo, ampak so razpršena med različne svetovne regije in sektorje, možnosti dolgoročne stabilnosti , saj globalno priznani upravljavci uporabljajo dolgoročne strategije za upravljanje premoženja in tveganj,

, saj globalno priznani upravljavci uporabljajo dolgoročne strategije za upravljanje premoženja in tveganj, strokovni podpori, ki vlagateljem pomaga razumeti tveganja in priložnosti ter oblikovati portfelj glede na njihove cilje.

Kaj prinaša onemarkets Fund

Skladi onemarkets Fund, namenjeni izključno strankam UniCredit Bank, združujejo strokovno znanje skupine UniCredit z izkušnjami vodilnih globalnih družb za upravljanje premoženja. Njihova zasnova temelji na treh ključnih stebrih.

Prvi je vlagatelj, ki je vedno v središču – produkt je zasnovan tako, da se prilagodi različnim profilom vlagateljev, od tistih, ki iščejo varnost in stabilnost, do tistih, ki so pripravljeni prevzeti več tveganja v zameno za višje potencialne donose. Drugi steber je strokovnost in razpršenost, saj uravnotežen nabor obvezniških, delniških in mešanih skladov omogoča oblikovanje portfeljev v skladu s cilji, odnosom do tveganja in časovnim horizontom posameznega vlagatelja. Tretji steber pa je kakovost z nenehnim nadzorom – ekipa skupine UniCredit skupaj z globalnimi partnerji stalno spremlja uspešnost skladov in skrbi, da strategije ohranjajo ustrezno razmerje med tveganjem in donosnostjo.

Manjši vložki, širši doseg: onemarkets Fund gospodinjstvom in malim podjetjem odpira dostop do globalnih priložnosti. FOTO: Depositphotos

Platforma je bila prvič predstavljena leta 2022 v Italiji, Nemčiji in Avstriji, nato pa se je razširila še v Grčijo, na Češko, Slovaško, Madžarsko, v Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Romunijo, Slovenijo ter Hrvaško. Danes so rešitve po meri skupine UniCredit dostopne že v dvanajstih evropskih državah – zdaj tudi v Sloveniji.

Trajnost kot stalnica

UniCredit v vseh svojih rešitvah sledi trajnostnim usmeritvam, kar pomeni, da trajnost ni več dodatna vrednost, temveč eno ključnih meril pri oblikovanju naložbenih strategij. Veliko skladov onemarkets Fund izpolnjuje merila 8. člena Uredbe SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ki od upravljavcev zahtevajo jasno razkritje, kako v svoje naložbene odločitve vključujejo okoljske in družbene značilnosti ter načela dobrega upravljanja.*

Za vlagatelje lahko to pomeni, da njihova sredstva niso usmerjena zgolj v iskanje donosnosti, temveč tudi v podjetja in projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju. To vključuje podporo organizacijam, ki znižujejo ogljični odtis, razvijajo čiste tehnologije, skrbijo za energetsko učinkovitost ali spodbujajo odgovorne poslovne prakse.

Pomemben vidik je tudi upravljavska kultura podjetij, v katera skladi vlagajo. UniCredit s partnerji daje prednost podjetjem, ki delujejo pregledno, spoštujejo pravila korporativnega upravljanja in odgovorno ravnajo z zaposlenimi in lokalnimi skupnostmi.

S tem pristopom onemarkets Fund vlagateljem omogoča, da pri gradnji svojega portfelja lahko zasledujejo dvojni cilj: finančno donosnost in pozitiven družbeni vpliv. Prav ta kombinacija pa je vse bolj pomembna za nove generacije vlagateljev, ki želijo poleg rasti kapitala prispevati tudi k dolgoročno vzdržni prihodnosti.

* Odločitev za naložbo v takšen sklad naj temelji na celoviti presoji njegovih ciljev in značilnostih, kot so opisani v prospektu in dokumentih s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID).

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem dokončne naložbene odločitve pozorno preberite prospekt onemarkets Fund (»prospekt«) in dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (»KID«). Več informacij najdete na tej povezavi.

Naročnik oglasne vsebine je UniCredit Bank