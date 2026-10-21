Globalni evro mora najprej osvojiti Evropo

Ker se svetovni monetarni red vse bolj razdružuje, ima Evropska unija redko priložnost, da oblikuje nastajajoči sistem in okrepi mednarodno vlogo evra. A da bi evro postal resnično globalen, mora najprej postati bolj evropski. Delež dolarja v svetovnih deviznih rezervah se je v zadnjih letih močno zmanjšal, saj zaskrbljenost glede ameriške fiskalne politike, vse večja uporaba ameriške gospodarske moči kot orožja ter razdrobljenost mednarodne trgovine spodbujajo centralne banke in zasebne vlagatelje k diverzifikaciji. Kot sta ločeno trdila Dong He in Eswar Prasad, je najverjetnejši izid sistem, organiziran okoli tekmujočih blokov, in ne pojav še ene prevladujoče valute. Po podatkih Evropske centralne banke je bil delež evra v različnih kazalnikih globalne uporabe valut leta 2025 okoli 20 ...