GM opušča tradicionalno avstralsko avtomobilsko znamko Holden

Najprej so izdelovali sedla

AFP V najboljših časih je imel Holed po vsej Avstraliji sedem tovarn in 24.000 zaposlenih. FOTO: William West/Afp

Padanje prodaje zadnjih deset let

AFP GM ukinja razvoj in prodajno mrežo Holdnov v Avstraliji, ostali bodo le servisi. FOTO: William West/Afp

Vodstvo ameriškega General Motorsa se je na hitro, v zadnjih dveh dneh odločilo, da bodo povsem opustili tradiconalno avstralsko avtomobilsko blagovno znamko Holden. Do konca letošnjega leta bodo opustili vse dejavnosti, ki so še ostale v Avstraliji, razen servisiranja in vzdrževanja garancij za že obstoječe avtomobile, tovarno na Tajskem pa bo verjetno kupil kitajski avtomobilski proizvajalec Great Wall, poročata danes britanski BBC in avstralski CarAdvice.Razlog za dokončno odločitev je bil najbrž močan padec prodaje - v zadnjih dveh letih se je prodaja Holdnov prepolovila in lansko leto so prodali le še dobrih 43.000 teh avtomobilov, nazadnje so jih toliko prodali davnega leta 1954. »Razočaran sem, a ne presenečen. Sem pa jezen, tako kot mnogo Avstralcev,« je na novico o zapiranju podjetja dejal avstralski premierHolden je sicer bil ikonična in zelo stara avstralska znamka avtomobila. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1856 in je sprva izdelovalo sedla, leta 1908 pa so začeli proizvajati tudi avtomobile. Od leta 1931 je Holden v lasti General Motorsa in je bil dolgo najpomembnejša znamka v Avstraliji z rastočo prodajo. Dolgo časa je bil vsak drugi prodani avtomobil v Avstraliji Holden, znamka je imela v najboljših časih sedem tovarn na različnih koncih Avstralije in skoraj 24.000 zaposlenih.Potem je prišla ostrejša konkurenca, leta 2008 pa gospodarska kriza, ko so se začele težave tudi v Holdnu. Prodaja te blagovne znamke je stalno padala že zadnjih deset let, od solidnih 133.000 prodanih avtomobilov leta 2010 je sedaj padla na 43.000. Vmes so pri GM že ukrepali z zmanjševanjem obsega proizvodnje, leta 2017 pa s preselitvijo celotne proizvodnje v tujino, predvsem na Tajsko. V Avstraliji je ostal razvoj, uvozna in prodajna mreža ter servisi s skupaj okrog 800 zaposlenimi. Zdaj grozi izguba dela kakšnim šeststo zaposlenim, dvesto pa jih bo ostalo v servisni mreži še naslednjih deset let, kolikor mora podjetje zagotavljati servisiranje obstoječih vozil in dobavo rezervnih delov.V General Motorsu so se doslej umaknili z večine trgov z avtomobilskimi volani na desni, ostali so samo na Tajskem ,v Avstralij in na Novi Zelandiji. Po oceni neimenovanih vodilnih pa je to premajhen trg, da bi se splačalo zanj razvijati in proizvajati nove avtomobile.