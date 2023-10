Primanjkljaj zaradi preoblikovanja zavarovanja bo pokril proračun

Primanjkljaj v zdravstveni blagajni zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ocenjujejo na 140 milijonov evrov, bo pokril proračun, je v odgovoru na poslansko vprašanje vodje poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja dejal predsednik vlade Robert Golob.

Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je prvi korak k njegovi ukinitvi, je dejal premier. Iz zasebnih zavarovalnic so to zavarovanje prenesli na državno zavarovalnici. »To smo naredili z jasnim namenom, da zmanjšamo obremenitve, ne da jih povečujemo,« je dejal. Prvi ukrep je bil zamrznitev cen, ko je junija ena od zavarovalnic napovedala dvig. »Od junija naprej vse državljanke in državljani varčujejo zato, ker je ta vlada sprejela zamrznitev cen dopolnilnega zavarovanja,« je dejal.

Cena zavarovanja bo ostala enaka tudi v letu 2024, zagotavlja zakon, ki je bil sprejet v parlamentu, v proračunu, ki je trenutno v obravnavi v DZ, pa so zagotovljena sredstva, za pokrivanje primanjkljaja v zdravstveni blagajni, je zagotovil Golob. »Zakaj danes zdravstvena blagajna iz tega dela medijsko zgodbo, zakaj straši ljudi, da bo treba dvigniti to ceno s 1. januarjem prihodnje leto, je znano samo njim,« je navedel.

Da se je s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek »zgodila velika prevara državljank in državljanov«, saj da bodo ljudje zaradi tega »plačevali več zato, da bodo dobili manj«, je premierju očital vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Premierja je vprašal tudi o tem, kaj meni o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je v zakonodajni postopek vložila NSi, »s katerim bi vam radi pomagali, da se rešijo najprej čakalne vrste, potem pa se sistemsko uredijo te zadeve«. »V NSi ne verjamemo, da je državno zdravstvo lahko odgovor na potrebe sodobnega državljana ali državljanke v tem svetu,« je dejal.

Premier Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Mi v to verjamemo,« je dejal Golob. Slovenija ima po njegovem mnenju dober javni zdravstveni sistem v primerjavi z drugimi državami, a je javnozdravstveni sistem po epidemiji covida-19 v krizi po celi Evropi. »Ampak zato ga mi ne bomo demontirali in zato ne bomo prisluhnili teoriji, da je edina pot naprej v tem, da javni sistem ošibimo, in ne bomo podpirali rešitev, ki na tem temeljijo,« je poudaril.

Skupščina ZZZS se je na četrtkovi seji seznanila s finančno projekcijo poslovanja v obdobju od leta 2023 do 2025. Samo zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, ki ga bodo državljani s prihodnjim letom plačevali zdravstveni blagajni, na ZZZS za leto 2024 napovedujejo primanjkljaj v višini 140 milijonov evrov. Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar ocenjuje, da trenutna višina premij 35 evrov za obvezni zdravstveni prispevek prenizka glede na medicinsko inflacijo in bi se morala povečati vsaj za 10 evrov.