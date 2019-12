Google bo v Avstraliji poravnal za skoraj 300 milijonov evrov davkov

Tehnološki velikan Google je v Avstraliji privolil v poplačilo davkov za obdobje med letoma 2008 in 2018. V tej luči bo avstralskim davčnim oblastem povrnil 296,61 milijona evrov, so danes sporočile avstralske pristojne službe.Kot so danes pojasnili v avstralskem davčnem uradu, dogovor z Googlom predstavlja še eno dobro novico za avstralski davčni sistem. V povračilo davkov so namreč pred Googlom privolili tudi velikani, kot so Microsoft, Apple in Facebook. Skupaj je Avstralija tako izterjala za 769,21 milijona evrov neplačanih davkov.Avstralski davčni urad je postopke proti najpomembnejšim spletnim gigantom sprožil leta 2016 na podlagi zakona o preprečevanju izogibanju davkom.Predstavnik uradaje danes napovedal, da bo operacija urada podaljšana do leta 2023, tako da bodo lahko zagotovili, da bodo multinacionalke, ki delujejo v digitalnem svetu, še naprej plačevale davke na prihodke, zbrane na račun avstralskih potrošnikov.