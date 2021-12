Google bo v slovenske podjetnike in raziskave vložil 2,5 milijona evrov

Minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič je ob sklenitvi memoranduma z ameriškim Googlom dejal, da se Slovenija z velikimi koraki končno prebija na digitalni zemljevid Evrope: »Dokaz, da Slovenija postaja nova digitalna zvezda Evrope, je tudi današnji podpis partnerskega sporazuma z družbo Google,« je še poudaril. Medtem ko se Slovenija šele prebija na digitalni zemljevid Evrope, pa istega ne moremo trditi za domače raziskovalce na področju umetne inteligence. Ti so že desetletja dobro vidni na svetovnem zemljevidu, kar je tudi eden od razlogov, da se tehnološki velikan podaja v sodelovanje s slovensko raziskovalno in podjetniško sfero.

Prejemniki izbrani, nakazilo še letos

Partnerstvo z Googlom je vredno 2,5 milijona evrov in je obenem največja investicija te vrste do zdaj. Po besedah ministra Andrijaniča bo investicija pomembno prispevala k digitalnemu preboju države, na vladi pa memorandum opisujejo kot temeljni dokument za izvedbo investicij Googla v slovenska znanja in rešitve na področju digitalne preobrazbe, socialnega podjetništva in umetne inteligence.

Med prejemniki sredstev so vidne raziskovalne, izobraževalne in podjetniške institucije: Center poslovne odličnosti na ljubljanski ekonomski fakulteti, Laboratorij za bioinformatiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL, Sklad 05 in Institut Jožef Stefan. Nakazilo sredstev bo predvidoma izvedeno še v tem letu.

Sodelovanje z Googlom je izjemnega pomena tudi za trg dela v Sloveniji. V luči tega je memorandum pozdravil minister za delo Janez Cigler Kralj, ki pravi, da ravno digitalizacija močno vpliva na delovne razmere. Cigler Kralj obenem poudarja, da mora trg dela biti fleksibilen in vključujoč, kar je tudi ena od prioritet njegovega mandata. Minister je dejal, da je fleksibilnost slovenskega trga dela dobro preizkusila pandemija, ministrstvo pa se je moralo hitro odzvati z vzpostavitvijo dela na daljavo.

Cigler Kralj verjame, da bodo sredstva, ki jih namenja Google, koristila Sloveniji. »Veseli me, da bo Google sedanjim in prihodnjim podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve nudil brezplačne izobraževalne delavnice, orodja in programe ter namenska posvetovanja. Prav tako so izjemne naložbe tudi za socialno podjetništvo,« je še povedal minister.

Google za namen razvoja sistemov umetne inteligence, spodbujanja učenja o umetni inteligenci in uvajanje tega področja v šole, namenja milijon evrov. FOTO: A. Č. Delo

Sredstva za krepitev primernih kadrov

Podpis so z veseljem sprejeli tudi pri Googlu, kjer verjamejo, da ima Slovenija znaten potencial za gospodarsko rast na podlagi digitalne preobrazbe, pri tem pa so pohvalili dolgo zgodovino razvoja tehnologije umetne inteligence pri nas. Podpredsednica za vladne zadeve in javno politiko pri Googlu za območje Evrope Annette Kroeber-Riel je kot razlog za dosežke Slovenije izpostavila največje število raziskovalcev na področju umetne inteligence v Evropi v letu 2020. »Veseli me, da smo skupaj sprejeli zavezo za digitalno preobrazbo. Google bo v prihodnjih dveh letih investiral 2,5 milijona evrov za to, da spodbuja to področje. Gre za to, da se premaknemo k vključujočemu, trajnostnemu in zelenemu okrevanju,« je dejala Kroeber-Rielova.

Google za namen razvoja sistemov umetne inteligence, spodbujanja učenja o umetni inteligenci in uvajanje tega področja v šole namenja milijon evrov. Takšen pristop lahko zmanjša tudi pomanjkanje primernih kadrov, s tem bodo namreč izobrazili okoli 200 učiteljev in tisoč študentov, so prepričani.

Slovenija prva prejemnica novega paketa

Investicijo za področje socialnega podjetništva je komentiral vodja Google.org za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike Rowan Barnett, ki pravi, da je ravno digitalna preobrazba odlična priložnost za Slovenijo in celotno regijo, da opolnomoči socialne inovatorje in socialna podjetja. »Tem želimo zagotoviti najboljše vire, strokovno znanje, tehnologijo in tudi svoja sredstva. Na ta način jih želimo opolnomočiti, da uspešneje rešujejo izzive in težave, s katerimi se spopadajo. Več kot 12 milijonov evrov smo v zadnjih letih namenili v regiji srednje in vzhodne Evrope, in sicer prav pri zagotavljanju dostopa do digitalnih veščin; še posebej pri ranljivih skupinah s podeželja in družinah iz prikrajšanih okolij, zato da bi imeli delovna mesta, ki bodo bolj odporna za prihodnje izzive. Prav v zadnjih mesecih smo imeli poseben izziv: projekt v vzhodni in srednji Evropi. Tukaj je bilo kar nekaj podjetij, ki so pripravila različne projekte za bolj odporno prihodnost; med njimi je bila tudi Univerza na Primorskem s programi za bolj odporen turistični sektor. S temi projekti želimo temu sektorju zagotoviti več možnosti,« razlaga Barnett. Google je v začetku leta sredstva zagotovil tudi organizaciji Simbioza, ki je s tem večala digitalno pismenost pri starejših osebah.

Predstavniki vlade in Googla s prejemniki sredstev. FOTO: Delo

Na vprašanje, ali je Google podoben memorandum že podpisal s katero drugo državo, njihovi predstavniki odgovarjajo, da so investicije v socialno podjetništvo prisotne že zadnjih nekaj let: »Vložili smo več kot deset milijonov evrov, zdaj, ko poskušamo okrevati po pandemiji, pa si še bolj prizadevamo za to. To je sektor, ki ga je covid prizadel, in zaradi tega smo se odločili, da okrepimo svoja prizadevanja pri socialnem podjetništvu. Upamo, da bo to operativni model za preostalo gospodarstvo; da bodo dali ljudi in planet v središče. Torej gre za novo naložbo dvajsetih milijonov evrov v Evropi in resnično smo veseli, da bo Slovenija deležna prvih sredstev v prvem projektu,« so sklenili.