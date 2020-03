GoOpti ustavlja poslovanje       

»GoOpti je zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa (covid-19) in varovanja zdravja potnikov, voznikov, vseh zaposlenih GoOptija in širše javnosti danes, 12. marca, ustavil vse prevoze, povezane z Italijo. 16. marca bodo ustavljeni tudi vsi prevozi, povezani s Hrvaško in Avstrijo. Težka, vendar nujna odločitev velja do vključno 3. aprila oziroma do datuma, ki ga bodo določili pristojni organi držav, glede na širjenje koronavirusa na prizadetih območjih. V omenjenih obdobjih prav tako ne bodo možne nove rezervacije prevozov,« so sporočili iz družbe.Vsi potniki, ki so že rezervirali prevoze v omenjenem terminu, bodo po elektronskem sporočilu prejeli kodo za popust v vrednosti celotnega nakupa prevoza, ki ga bodo lahko uporabili za prihodnje rezervacije.»Zaradi nezavidljivih okoliščin, v katerih se je znašel svet in trenutno predvsem Evropa, smo bili primorani ukrepati. Zanesljivost in odgovornost sta kakovosti, ki smo ju vedno nudili našim potnikom, zato je pomembno, da ustavimo prevoze povsod, tudi tam, kjer države trenutno še ne prepovedujejo potniškega prometa. Pozivamo tudi vse potnike, če njihovo potovanje ni nujno, naj odložijo svoje potovanje. Na nas vseh je, da smo odgovorni, kajti le tako lahko prispevamo k zajezitvi pandemije.« Marko Guček, direktor GoOpti