Gorenje junija prvič iz rdečih številk

Kaj bo z odpuščanji?

Poslovanje v Hisense Gorenju se po slabih mesecih v času pandemije izboljšuje . Junija je tako podjetje, ki je v kitajski lasti, poslovalo pozitivno, kljub temu poslovni rezultat ob polletju ostaja negativen, so sporočili iz družbe.Pojasnili so, da so v zadnjih tednih pridobili večje število naročil za avgust, september in oktober. »Povečana naročila so dobra novica za podjetje in njegove zaposlene in so rezultat številnih pravočasnih ukrepov, ki jih je vodstvo sprejelo za okrepitev poslovanja, za prilagajanje razmeram, ki so posledica pandemije koronavirusa ter za izboljšanje poslovnih rezultatov. Vsi ti ukrepi so prinesli pozitiven preobrat, saj je bil junij prvi dobičkonosni mesec v tem letu.«Kljub temu poslovni rezultat ob polletju ostaja negativen, prav tako razmere na trgih še naprej ostajajo negotove in nestabilne, tako zaradi ekonomskih posledic pandemije covid-19, kot zaradi njenega drugega vala. »Ne podjetje in ne širše poslovno okolje doslej še nikoli nista bila soočena s tako nepredvidljivimi in hitro spremenljivimi okoliščinami, katerih trajanja ni mogoče napovedati. Zato mora podjetje še naprej izvajati vse ukrepe za krepitev poslovanja ter se tudi v prihodnje hitro odzivati na spremembe v poslovnem okolju,« še pravijo v velenjski družbi.Vodstvo Hisense Gorenja napoveduje, da bodo zaradi spremenjenih poslovnih okoliščin v proizvodnem delu za izboljšanje delovne učinkovitosti uporabili mehke metode. Kaj konkretno to pomeni, niso pojasnili. Kot je znano, se je Gorenje zaradi pandemije letos odločilo za množično odpuščanje. Samo v proizvodnji so predvideli 322 presežnih delavcev, še 46 pa so jih odpustili v režijskem delu.Pri proizvajalcu bele tehnike pojasnjujejo, da je bilo vodstvo poleg razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji, v preteklih dveh mesecih osredotočeno na povečanje prodaje, pospešek spletne prodaje in e-poslovanja, v podjetju spreminjajo poslovne modele, zmanjšujejo stroške in še naprej povečujejo proizvodno učinkovitost: »Vse te operativne spremembe so nujne za dolgoročno preživetje družbe ter zagotavljanje delovnih mest v sedanjih nepredvidljivih in povsem novih okoliščinah, povezanih s koronavirusom, s katerimi se spopada gospodarstvo na globalni ravni. V družbi smo odločeni, da bomo pozitivni trend iz junija ohranili tudi v prihodnjih mesecih, tako da bomo nadaljevali s pravimi ukrepi: osredotočanjem na kupce, prave izdelke in poslovno odličnost.«