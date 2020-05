Gorenje prodaja hčerinske družbe

Gorenje bo prodalo tri družbe, ki ne predstavljajo njihove osnovne dejavnosti proizvodnje in trženja gospodinjskih aparatov, poroča Dnevnik . Prodajni postopek naj bi v kratkem začeli v družbah Gorenje GTI (servis in prodaja traktorjev in opreme), Gorenje Keramika (proizvodnja ploščic in prodaja kreamike) in Kemis-Termoclean na Hrvaškem.STA pa poroča, da bodo prav tako začeli postopke za prodajo tovarne sanitarne opreme Gorenje Home v Zaječarju. Proizvodne zmogljivosti naj bi prevzel eden od dveh potencialnih partnerjev, ki bi omogočil ponovno zaposlitev delavcev oziroma njihovo število še povečal.Gorenje se je v zadnjem obdobju znebilo več podjetij in enot, ki ne sodijo v osnovno dejavnost, denimo proizvodnje in prodajo bojlerjev in radiatorjev, prodali so podjetje Surovina, proizvodnjo koles Pony in delež v podjetju za gradbeni inženiring.Hkrati tečejo tudi odpuščanja v matični dejavnosti.Skupina Hisense Europe je konec aprila zaradi hudega padca naročil in prihodkov kot posledice epidemije koronavirusa začela postopek razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji. Gorenje je lani imelo izgubo v višini 40 milijonov evrov. Kot smo poročali, bo, kot kaže, število odpovedi iz poslovnih razlogov v Hisensu Gorenje, ki je v kitajski lasti, vendarle nekoliko manjše, kot so sprva načrtovali. Iz družbe so sporočili, da bo od prvotnih 544 brez dela ostalo 327 ljudi. Skupno število presežnih delavcev ostaja 828 , a bodo preostale reševali s tako imenovanimi mehkimi metodami.