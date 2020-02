Gorenje v nova odpuščanja

Ljubljana – Potem ko je Gorenje, ki je v lasti kitajske korporacije Hisense, v okviru reorganizacije poslovnega dela že lani odslovilo 270 delavcev, se napovedujejo nova odpuščanja. V predvideni reorganizaciji proizvodnega dela in režijskih poslovnih služb naj bi bilo presežnih še okoli 300 zaposlenih. Eden od glavnih direktorjev Lan Lin je že jeseni lani opozarjal na slabo učinkovitost poslovanja, zato so med letošnjimi cilji tudi višji prihodki, boljša proizvodna učinkovitost in prihranki v nabavi.V Gorenju se bodo letos zaradi slabih poslovnih rezultatov osredotočali predvsem na izboljšanje zmogljivosti ter ...