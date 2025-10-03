Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

Danes tehnologija spreminja naš vsakdan hitreje, kot si mislimo. En sam klik na zaslonu pametnega telefona je že zamenjal tradicionalni obisk bančne poslovalnice. Bančne storitve so se preselile na splet in na aplikacije in tako postale del našega vsakdana; še pred desetletjem so bile vrste pred bančnimi pulti nekaj vsakdanjega, danes pa večina uporabnikov raje izbere digitalno pot. Temu trendu se ob 70-letnici z jasno vizijo in prenovo svojih storitev pridružuje tudi Gorenjska banka.

Sedem desetletij tradicije zaznamujejo s sodobno vizualno prenovo in posodobljeno uporabniško izkušnjo

Gorenjska banka tako v novo obdobje vstopa samozavestno in premišljeno – kot banka, ki je pripravljena na prihodnost. V središče postavlja digitalne inovacije, napredne storitve in popolno osredotočenost na uporabnika. Njena vizija prihodnosti je jasna: povezati tehnologijo in človeški stik v izkušnjo, ki je hkrati sodobna in osebna. Komitenti Gorenjske banke v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki že obiskujejo prenovljene poslovalnice, kjer klasične bančne pulte zamenjujejo svetovalne točke. Novi poslovni model delovanja je bolj oseben in osredotočen na svetovanje pri zahtevnejših finančnih vprašanjih in odločitvah, stranke pa lahko enostavne bančne posle opravijo samostojno, v 24/7 conah ali digitalno.

»Naša nova identiteta ni zgolj vizualna sprememba – je jasna izjava o tem, kdo smo in kam gremo. Združujemo sedem desetletij bančnih izkušenj s pogledom naprej, v digitalno in inovativno prihodnost. Nova podoba je naša zaveza, da zagotavljamo sodobne, digitalne bančne izkušnje in nadaljnjo podporo našim strankam, poslovnim partnerjem in skupnostim,« je poudaril Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke.

Prenova vizualne identitete ni zgolj odgovor na trende, temveč del širše strateške usmeritve Gorenjske banke, ki letos praznuje 70 let poslovne rasti. Svojo tradicijo nadgrajuje s premišljenimi vlaganji v razvoj in digitalizacijo ter s skrbno oblikovano uporabniško izkušnjo, ki jo postavlja v središče poslovanja.

Z novo podobo bližje viziji skupine AikGroup

Banka z vizualno prenovo nadgrajuje svojo bogato dediščino z naložbami v najsodobnejše rešitve. S tem se še tesneje povezuje z mednarodno bančno skupino AikGroup. Enotna vizualna podoba celotne skupine, ki sicer vključuje AikBank, AikLeasing in MV Investments v Srbiji, Hipotekarno banko v Črni gori ter Gorenjsko banko in GB Leasing v Sloveniji, poudarja skupno zavezo rasti, inovacijam in osredotočenosti na uporabnika.

