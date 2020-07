Gorenju iz ZDA prva naročila za pomivalne stroje

Družba Hisense Gorenje v Velenju od junija 2020 vzpostavlja globalni center za raziskave in razvoj (R&D) za kuhalne aparate in pomivalne stroje za celotno skupino Hisense, so sporočili iz Gorenja. Konec junija smo začeli tudi s proizvodnjo pomivalnih strojev blagovne znamke Hisense za ameriški trg, kar predstavlja prvo naročilo slovenski proizvodnji pod to blagovno znamko za ameriški trg. Oba dosežka sta rezultat vrhunskih razvojnih kompetenc družbe Gorenje, ki jih je prepoznala tudi globalna korporacija Hisense, so sporočili iz Gorenja.Ena od ključnih aktivnosti R&D v družbi Gorenje je razvoj novih platform izdelkov za ameriški trg. Gre za kuhalne aparate, ki jih bodo sicer proizvajali v novi tovarni, ki jo Hisense gradi v Mehiki, ter pomivalne stroje. Celoten razvoj aparatov in proizvodne tehnologije so zaupali Gorenjevi razvojni ekipi.Poleg svežega razvojnega projekta v Gorenju teče kadrovsko prestrukturiranje, del tega pa je obsežno odpuščanje in ločitev na prodajni ter proizvodni del ter vzpostavitev proizvodnje televizij v Velenju.