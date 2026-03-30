Goriva spet dražja, najbolj so poskočile cene kurilnega olja

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči zvišale. Liter najbolj prodajanega 95-oktanskega bencina se bo podražil za 3,5 centa na 1,616 evra, liter dizla za 11,1 centa na 1,807 evra, liter kurilnega olja pa za 11,4 centa na 1,456 evra. Te cene bodo veljale do naslednjega torka, saj se po novem spreminjajo tedensko.

Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. Vlada je v odziv na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že začasno ukinila tudi plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,782 evra, za liter dizla okoli 1,990 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,661 evra, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Najvišje marže

Marže trgovcev so skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto, zato so tam cene višje. Vlada se je za sprostitev cen odločila zaradi povečanega povpraševanja na naših servisih in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami.

Cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest pa se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.