Neuradno: prihaja ena največjih pocenitev goriva do zdaj

Na Hrvaškem bi se lahko gorivo od prihodnjega torka občutno pocenilo. Po neuradnih informacijah hrvaškega RTL naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za 11 centov, dizelsko gorivo za osem centov, kurilno olje pa za devet centov. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega dodatnega posega vlade. Po naših informacijah naj bi se gorivo pocenilo tudi v Sloveniji.

Po naših zanesljivih informacijah naj bi se pogonska goriva v torek izdatno pocenila. Trenutno kaže, da se bo regulirana cena bencina znižala za okoli 12 centov, regulirana cena dizelskega goriva pa za okoli deset centov.

Na Hrvaškem pa bi, če se napovedi uresničijo, liter 95-oktanskega bencina stal 1,58 evra, medtem ko je treba zdaj odšteti 1,69 evra. Liter dizelskega goriva bi se pocenil z 1,89 evra na 1,81 evra, liter kurilnega olja pa z 1,45 evra na 1,36 evra.

Koliko bi prihranili pri polnjenju rezervoarja?

Pocenitev bi se poznala tudi pri stroških polnjenja. Za 50-litrski rezervoar avtomobila bi hrvaški vozniki za polnjenje 95-oktanskega bencina odšteli 79 evrov namesto sedanjih 84,50 evra, kar pomeni 5,50 evra prihranka.

Pri dizelskih avtomobilih bi bilo polnjenje 50-litrskega rezervoarja cenejše za štiri evre: namesto 94,50 evra bi bilo treba odšteti 90,50 evra. Pri 50 litrih rezervoarja s kurilnim oljem pa bi prihranek znašal 4,50 evra.

Vlada v Zagrebu bo odločala v ponedeljek

Trenutne najvišje maloprodajne cene goriv na Hrvaškem veljajo od 3. novembra. Hrvaška vlada je namreč prejšnji ponedeljek za dodatnih sedem dni podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. O novih cenah naj bi odločala prihodnji ponedeljek, veljati pa naj bi začele dan pozneje. Do takrat se lahko neuradne ocene še spremenijo.