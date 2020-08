Gospodarska klima se še naprej izboljšuje

Ljubljana – Gospodarska klima se po globokem padcu ob pomladanski epidemiji še naprej popravlja, a je še vedno za 6,7 odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja. Vrednost kazalnika je bila v avgustu za 11,3 odstotne točke višja kot v juliju, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).



Na mesečni ravni so se avgusta zvišali vsi posamični kazalniki, največji pa je bil vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih (višji za 5,4 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne točke). Pozitivni so bili tudi vplivi kazalnikov med potrošniki (za 1,3 odstotne točke), v trgovini (za 0,2 odstotni točki) ter v gradbeništvu (za 0,1 odstotno točko), ugotavljajo na Sursu.



Glede na lanski avgust je bil kazalnik gospodarske klime ta mesec za 12,3 odstotne točke nižji. Na znižanje vrednosti na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 7,4 odstotne točke).

Ifo: Nemško gospodarstvo na poti okrevanja

Izboljšuje se tudi razpoloženje gospodarstva v naši največji gospodarski partnerici Nemčiji, ugotavlja inštitut Ifo. Kazalnik poslovne klime se je z julijskih 90,4 točke zvišal na 92,6 točke. Podjetja ocenjujejo svoj poslovni položaj precej bolje kot pred mesecem dni, pričakovanja so bolj optimistična. Nemško gospodarstvo je na poti okrevanja, ugotavlja Ifo.