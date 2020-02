Gospodarska klima v Sloveniji februarja boljša, na letni ravni pa slabša

Ljubljana – Novice iz mednarodnega okolja o širjenju koronavirusa za zdaj niso vplivale na gospodarsko klimo v Sloveniji. Ta je v februarju na mesečni ravni za dobro odstotno točko višja kot v januarju, na letni pa za skoraj štiri odstotke nižja, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).



Na zvišanje kazalnika gospodarske klime sta na mesečni ravni vplivala kazalnika zaupanja v trgovini na drobno in v predelovalnih dejavnostih. Negativno pa so na mesečno vrednost tega kazalnika vplivali kazalniki zaupanja med potrošniki, v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu.



Tudi vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v februarju 2020 dve odstotni točki višja kot v januarju, glede na februar 2019 pa je bila dve odstotni točki nižja. Ta kazalnik je februarja po šestih mesecih spet dosegel in tudi nekoliko presegel dolgoletno povprečje, še ugotavljajo na Sursu.



Surs bo sicer ta petek objavil prve podatke o gospodarski rasti v Sloveniji zadnjem četrtletju lani in v celotnem letu 2019.

Ifo: Nemški menedžerji manj pesimistični

Tudi razpoloženje med nemškimi menedžerji se je februarja popravilo. Čeprav podjetja svojo zdajšnjo situacijo ocenjujejo nekoliko slabše, so manj pesimistični za prihodnjih šest mesecev. Vsaj za zdaj se zdi, da nemško gospodarstvo ni prizadeto zaradi dogodkov, povezanih s koronavirusom, ugotavlja münchenski Ifo.



V inštitutu sicer zdaj ocenjujejo, da je za Nemčijo precej verjetno, da bo v letošnjem prvem četrtletju dosegla 0,2-odstotno gospodarsko rast.