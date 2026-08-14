Gospodarska rast v drugem četrtletju pet odstotkov

BDP Slovenije se je v drugem letošnjem četrtletju medletno povečal za pet odstotkov. To je največja ustvarjena gospodarska rast po prvem četrtletju 2022, ko je Slovenija še okrevala po epidemiji in še ni občutila vpliva energetske krize zaradi ruskega napada na Ukrajino. Četrtletna rast, ob izključitvi sezonskih vplivov pa znaša 1,8 odstotka, razkriva državni statistični urad. Rast, ki zajema tudi predvolilno in povolilno obdobje je bila tudi pričakovana. Rast je predvsem posledica izjemno aktivne investicijske dejavnosti, ki se je medletno povečala za 13,2 odstotka, enako rast je doživela že v prvem letošnjem četrtletju. Strma rast investicij K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Te so se skupno dvignile za skoraj petino (19,0 odstotka), od tega v ...