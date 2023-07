Gospodarski kazalniki se slabšajo, izjema je gradbeništvo

Nekateri kratkoročni gospodarski kazalniki za Slovenijo, povezani z mednarodno blagovno menjavo in aktivnostjo industrije, so se aprila in maja v povprečju znižali glede na prvo četrtletje, ugotavlja Umar v zadnjem Ekonomskem ogledalu. Blagovna menjava je maja še upadla in ostala manjša kot pred letom, predvsem zaradi nadaljnjega upada uvoza blaga, realni izvoz blaga pa se je po večmesečnem zmanjševanju nekoliko povečal, k čemur je prispevalo predvsem povečanje izvoza v države zunaj EU.

Tudi realni prihodek tržnih storitev se je aprila občutno zmanjšal, manjši je bil tudi medletno. Realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv se je aprila na mesečni ravni povečal, medletno pa ostal precej manjši. Po podatkih o vrednosti davčno potrjenih računov je bila skupna realna prodaja v drugem četrtletju prvič v zadnjih dveh letih medletno manjša.

Na drugi strani pa zagon v gradbeništvu letos ne popušča. Gradbena aktivnost, ki se je po aprilskem upadu maja zvišala, je tudi medletno ostala znatno višja. Gospodarsko razpoloženje, ki se poslabšuje od začetka leta, je bilo tudi junija še nekoliko nižje od dolgoletnega povprečja. V primerjavi s prvim četrtletjem se je v drugem razpoloženje izboljšalo le med potrošniki in v trgovini na drobno. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je junija občutno znižala (6,9 odstotka) in bila najnižja po lanskem aprilu, osnovna inflacija pa je ostala razmeroma visoka, na ravni osmih odstotkov, in se še ni začela zniževati. Trg dela ostaja pregret, število registriranih brezposelnih je bilo junija najnižje doslej.