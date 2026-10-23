Gospodarski pokol z motorno žago v Argentini

Skoraj tri leta po tem, ko je Javier Milei postal argentinski predsednik, se je ta zagovornik prostega trga, znan po svojih radikalnih ukrepih, uveljavil kot ljubljenec skrajne desnice. Desničarski brazilski predsedniški kandidat Flávio Bolsonaro obljublja gospodarsko politiko, ki bi se zgledovala po Mileievi, ameriški predsednik Donald Trump pa ga imenuje svojega »najljubšega predsednika«. Lani je Trump Argentini odobril valutno zamenjavo v višini 20 milijard dolarjev – ukrep brez primere –, da bi na predvečer parlamentarnih volitev zaustavil strmoglavljanje njene valute. Poteza je bila uspešna. Mileieva stranka je dosegla presenetljivo zmago. Milei ni le simbol ali vzornik skrajne desnice, temveč ima ključno vlogo v Trumpovem novem Ščitu Amerik (Shield of the Americas), varnostnem ...