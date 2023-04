Gospodarsko razpoloženje četrti mesec zapored navzdol

Negativen trend pri gospodarski klimi se nadaljuje: ta je na mesečni ravni upadla za eno, na letni pa za 6,9 odstotne točke, ugotavljajo na državnem statističnem zavodu (Surs).

Razpoloženje v gospodarstvu se sicer slabša že od začetka leta. Aprila je vrednost kazalnika gospodarska klima dosegla −2,5 odstotne točke in je bila tako za odstotno točko nižja kot mesec prej. Negativen vpliv sta imela kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (nižji za za 1,3 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke), med potrošniki (za 0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

V primerjavi z lanskim aprilom je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za skoraj sedem odstotnih točk. Na letni ravni so se poslabšale vrednosti vseh pet kazalnikov zaupanja: v predelovalnih dejavnostih (za 5,2 odstotne točke), med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke), pa tudi v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu (vsak za 0,3 odstotne točke).

Razpoloženje potrošnikov boljše kot prejšnji mesec

Nekaj bolj optimističen trend kot pri gospodarski klimi je letos pri vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov. Ta od začetka leta počasi raste, aprila pa je bila v primerjavi z marcem višja za tri odstotne točke.

V aprilu so se na mesečni ravni izboljšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za štiri odstotne točke, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za dve odstotni točki, pričakovanje glede večjih nakupov prav tako za dve odstotni točki in pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za eno odstotno točko, kažejo podatki Sursa.

Kljub pozitivnim letošnjim premikom je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov še vedno za tri odstotne točke nižja od vrednosti v aprilu 2022, poslabšala so se tudi pričakovanja glede večjih naložb.