Gospodarsko razpoloženje maja rahlo boljše kot aprila, a daleč pod povprečjem

Ljubljana - Gospodarska klima v Sloveniji je bila v maju 2020 (-33,1 odstotne točke) za 6,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020, a je bila njegova vrednost kar 33,2 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs)



Maja je na rahlo zboljšanje gospodarske klime na mesečni ravni vplival porast skoraj vsi kazalnikov: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (porasel za 4,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv (za 0,1 odstotne točke).



Gospodarsko razpoloženje na letni ravni pa je bilo po globokem aprilskem padcu zopet občutno nižje in glede na maj 2019 je bil kazalnik gospodarske klime kar za 40,8 odstotne točke nižji. Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 17,2 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 11,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 7,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 2,0 odstotne točke).

Tudi v Nemčiji razpoloženje maja rahlo navzgor

Tudi v Nemčiji, naši največji gospodarski partnerici, se je maja kazalnik gospodarske lime popravil navzgor. Podjetja sicer rahlo slabše ocenjujejo trenutno situacijo, so se pa znatno izboljšala pričakovanja za prihodnje mesece. Veliko podjetij je sicer še vedno pesimističnih, nekaj upanja pa jim prinaša sproščanje ukrepov, ugotavlja inštitut Ifo.