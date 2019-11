Gospodarsko razpoloženje pri nas slabše, v Nemčiji rahlo boljše

Ljubljana - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je tudi v novembru 2019 glede na prejšnji mesec poslabšalo in se je tako že precej približalo dolgoletnemu povprečju. To je bilo že četrto zaporedno mesečno znižanje tega kazalnika, ugotavlja državni statistični urad (Surs). Gospodarsko razpoloženje je bilo nazadnje tako negativno konec leta 2014.



Z izjemo storitev, kjer je je bilo razpoloženje nekaj boljše, so ta mesec upadli kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, v trgovini na drobno in med potrošniki, kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa tokrat na mesečno spremembo ni vplival.



Gospodarsko razpoloženje se je precej poslabšalo tudi na letni ravni in to na vseh področjih. V novembru 2019 je bil kazalnik gospodarske klime za 7,6 odstotne točke nižji kot novembra lani. Najbolj se je znižal kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,9 odstotne točke), sledili so kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke).

Ifo pričakuje nemško rast v zadnjem četrtletju

Medtem pa se je razpoloženje med nemškimi direktorji končno nekoliko izboljšalo, podjetja nekaj bolj optimistično gledajo na aktualne razmere kot oktobra, ugotavlja Ifo. Münchenski ekonomski inštitut še izpostavlja, da nemško gospodarstvo kaže večjo odpornost in pričakuje, da se bo - po letošnjih pretresih - nemški BDP v zadnjem četrtletju vendarle povečal, in sicer za 0,2 odstotka.



Tudi v največji evropski ekonomiji so razlike med posameznimi sektorji gospodarstva. Tamkajšnja industrija je sicer še vedno v recesiji, podjetja pa pričakujejo zmanjšanje proizvodnje. Na drugi strani pa so tudi nemški ponudniki storitev bolj optimistični, še posebej zadovoljni pa so trgovci, ki pričakujejo obilne božične nakupe, izpostavlja Ifo.