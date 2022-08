Gospodarsko razpoloženje v avgustu rahlo navzgor

Razpoloženje v gospodarstvu se je avgusta na mesečni ravni izboljšalo za 0,9 odstotne točke. Na to je najbolj vplival rast kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih, v analizi poslovnih tendenc ugotavljajo na Sursu.

Gospodarska klima je tako po treh mesecih upadanja nekoliko boljša, na letni ravni pa je za 6,8 odstotne točke slabša kot avgusta lani. Na to letno poslabšanje so vplivale nižje vrednosti treh kazalnikov zaupanja: v predelovalnih dejavnostih (za 4,8 odstotne točke), med potrošniki (za 3,8 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke), medtem ko je bil prispevek kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih in trgovini na drobno pozitiven, in sicer za 1,8 in 0,1 odstotne točke.

Na mesečni ravni sta se kazalnika v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu zvišala, v trgovini na drobno se je kazalnik znižal, v predelovalnih dejavnostih pa je ostal enak, še ugotavlja Surs.