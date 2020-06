Gospodarsko razpoloženje v EU junija rekordno navzgor

Ljubljana - Predvsem zaradi postopnega ponovnega odpiranja gospodarstva se je v juniju kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI) v evrskem območju na mesečni ravni rekordno izboljšal, in sicer za 8,2 točke na 75,7 točke. A zvišanje je bilo z rekordno nizke osnove, skupaj z okrevanjem v maju je namreč kazalnik zdaj nadoknadil šele približno 30 odstotkov globokega padca v marcu in aprilu, ugotavlja evropska komisija. Se je pa že drugi mesec zapored tako v evrskem območju kot v celotni EU izboljšal tudi kazalnik zaposlitvenih pričakovanj.



V evrskem območju se je v juniju izboljšalo zaupanje v vseh sektorjih gospodarstva (industrija, storitve, trgovina na drobno, gradbeništvo) in med potrošniki, kar je razlika od maja, ko je prišlo do izboljšanja zaupanja le v industriji in med potrošniki. Največji napredek pa je bil junija zabeležen pri trgovini na drobno.

Gospodarska klima boljša tudi v Sloveniji

Kazalnik gospodarske klime je bila junija na mesečni ravni za 8,7 točke višji tudi v Sloveniji ugotavlja Surs. Po izrazitem padcu v aprilu 2020 se gospodarska klima izboljšuje, še vedno pa je za 24,1 odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik gospodarskega razpoloženja se je ta mesec močno popravil navzgor v vseh največjih evrskih državah, in sicer v Franciji (za 9,4 točke), Italiji in Španiji (za 8,2 točke) in Nemčiji (za 6,6 točke).

Proizvodna pričakovanja skoraj na februarski ravni

Razpoloženje v industriji se je popravilo zaradi proizvodnih pričakovanj, ki so že skoraj na februarskih ravneh, ugotavlja komisija.Tudi razpoloženje med nemškimi izvozniki se je v tem mesecu zrazito izboljšalo, ugotavlja inštitut Ifo iz Münchna. Junija so se izvozna pričakovanja za proizvodnjo dvignila z -26,7 na -2,3 točke, kar je največje izboljšanje doslej znotraj enega meseca.