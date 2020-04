Gospodarstvo delno zadovoljno s popravki protikoronskega zakona

Oprostitev plačila najemnin

Vrednotnice

Hitrejši postopki za pridobitev dovoljenj

Vlada je omilila pogoje za pridobitev povračila nadomestila plač za čakajoče na delo, kar je bila ena pomembnejših zahtev gospodarstva. Po novem bodo do pomoči upravičena podjetja, ki jim bodo prihodki letos po njihovi oceni padli za desetino ali več v primerjavi z lani. Če niso poslovali v celotnem lanskem letu, so do pomoči upravičeni delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki letos znižali za več kot desetino glede na povprečne mesečne prihodke lani.Do te pomoči so po novem upravičeni tudi delodajalci iz zavarovalništva, ki imajo do deset zaposlenih – gre predvsem za manjše zavarovalne posrednike – ter humanitarne in invalidske organizacije.Po mnenju, izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov, bodo do pomoči prikrajšana investicijsko najbolj razvojna podjetja: »Stroškov ne bo mogoče veliko zmanjšati, prihodki pa bodo precej padli, a na lansko raven ali malo pod njo. To pomeni, da bodo mnoga med njimi v slabši finančni kondiciji kot tekmeci iz drugih držav, ki bodo s podporo poskrbele, da bodo njihova najbolj perspektivna podjetje v dobri kondiciji pričakala tržno tekmo ob izhodu iz krize.«Vsi delodajalci, ki koristijo ta ukrep, sicer lahko delavca pokličejo nazaj na delo za sedem poljubnih dni v mesecu in ne več za sedem zaporednih dni. »To bo olajšalo organizacijo dela. Še vedno pa to ni optimalna možnost. Slednja bo možna, ko bo uveljavljena možnost skrajšanega delovnega časa,« je dejal Novkovič. Možnost uvedbe subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je napovedal vodja vladne strokovne skupine Matej Lahovnik. Novković je tudi zadovoljen, da bodo podjetja kljub uporabi pomoči lahko zaposlenim izplačala nagrade za poslovno uspešnost, če bo seveda podjetje kljub razmeram uspešno poslovalo: »To je močna motivacija za zaposlene.Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki ne morejo opravljati gospodarske dejavnosti, od razglasitve epidemije do njenega konca ne bo treba plačevati najemnine.Za pomoč turističnim podjetjem predlog zakona uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj izdajo potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik tega ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja potovanja zahteval vračilo zneska v denarju. Če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja, lahko od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil. Ta mora plačila vrniti v enem letu po razglasitvi prenehanja epidemije.Ker je vlada prepričana, da bo negativne učinke epidemije na slovensko gospodarstvo mogoče v veliki meri blažiti s pospešitvijo investicij, tako s strani države in občin kot zasebnih podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.