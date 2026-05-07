Gospodarstvo je lani povečalo dobiček za dobro desetino

Gospodarske družbe so lani prihodke povečale za štiri odstotke, neto čisti dobiček pa za 13 odstotkov. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 67.102 evra oziroma štiri odstotke več kot leto prej. »Poslovanje gospodarstva lani je bilo spodbudno in uspešno,« je finančne kazalnike gospodarskih družb komentiral namestnik direktorja Ajpesa Miran Vičič.

Gospodarske družbe, ki so predložile letna poročila, so lani ustvarile 148,5 milijarde evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot leto prej oziroma ob upoštevanju inflacije odstotek več. Prihodki na tujem trgu so znašali 59,5 milijarde evrov, kar je nominalno dvoodstotno povečanje, realno pa na isti ravni kot leto pred tem. Odhodki so se povečali za tri odstotke nominalno in odstotek realno na 139,6 milijarde evrov.

Največ prihodkov so ustvarila podjetja iz trgovine – 47,7 milijarde evrov oziroma štiri odstotke več kot leto prej – ter iz predelovalnih dejavnosti, ki so prihodke povečale za odstotek na 42,7 milijarde evrov.

67.102 evra je lani znašala dodana vrednost na zaposlenega

Dobičkonosno leto

Z vidika dobičkonosnosti je bilo leto 2025 uspešno, ugotavljajo na Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Družbe so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno 13 odstotkov in realno desetino več kot v letu 2024. Z neto čistim dobičkom so poslovale vse dejavnosti. Največjo rast so imele strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter energetska podjetja. Podjetja iz predelovalne dejavnosti so dobiček povečala za šest odstotkov in trgovska podjetja za osem odstotkov.

Najbolj so dobičkonosnost povečala mikro podjetja, in sicer za več kot polovico, mala in srednja podjetja za sedem odstotkov oziroma za odstotek, velika pa za desetino.

Regijski pogled pokaže razliko med dobičkonosnostjo podjetij na vzhodu in zahodu Slovenije. Tako so lani z nižjim neto dobičkom kot leto prej v povprečju poslovala pomurska, podravska, koroška in posavska podjetja. Po drugi strani so dobiček najbolj povečale družbe na Gorenjskem (za 57 odstotkov) in Goriškem (za 51 odstotkov).

2474 evrov je bila lani povprečna plača v gospodarstvu, kar je realno dva odstotka več kot leto prej

Gospodarstvo je lani ustvarilo 36 milijard evrov neto dodano vrednosti, to je nominalno pet in realno dva odstotka več kot leto prej. Povečala se je tudi dodana vrednost na zaposlenega, in sicer za štiri odstotke nominalno in dva odstotka realno na 67.102 evra. »Rast dodane vrednostni je spodbudna, čeprav bi si verjetno želeli precej precej višje,« je dejal Vičič.

»Za slovenskim gospodarstvom je dobro leto. Verjamem, da bo večina poslovnih subjektov kar zadovoljnih, če bodo to letos lahko ponovili ali celo nadgradili. Leto bo glede na dogajanje na Bližnjem vzhodu kar zahtevno za vse, za podjetja in tudi za občane,« je na novinarski konferenci ocenil vodja sektorja za statistiko in informiranje na Ajpesu Miran Vičič.

Dodal je, da so podobno uspešno kot gospodarske družbe poslovali tudi samostojni podjetniki. Ti so povečali neto podjetnikov dohodek za 15 odstotkov na 566,6 milijona evrov. Prihodki so se povečali za devet odstotkov na 6,88 milijarde evrov.

Rast stečajev, likvidnost dobra

Vičič je opozoril tudi na »nasprotujoča si podatka« iz prvega četrtletja letošnjega leta. V tem času se je število insolvenčnih postopkov glede na isto obdobje lani povečalo za slabo četrtino na 338. Največ jih je bilo v gradbeništvu, trgovini, logistiki in nastanitvenih dejavnostih, kar bistveno ne odstopa od strukture v preteklih letih. Po drugi strani se prejemki na račune gospodarskih družb povečujejo, povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti pa se glede na lani zmanjšuje. Iz tega bi sklepali, da je likvidnost podjetij boljša, je pojasnil Vičič.