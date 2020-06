Gospodarstvo na dnu, borze v nebo

Indeksi največjih svetovnih borz so si, pred slabim koncem tega tedna, skoraj že povrnili večino izgubljenega v času največjega preplaha zaradi epidemije. To je ena najhitrejših borznih vrnitev v zgodovini finančnih trgov. Vzrok tiči predvsem v poplavi denarja. A to še ne pomeni, da bodo finančni trgi optimistični tudi v času, ko se bodo svetovna gospodarstva reševala posledic epidemije.Le dobra dva meseca sta bila potrebna, da so se indeksi svetovnih borz približali vrednostim pred zlomom. Veliko vlagateljem se to, razumljivo, zdi čudno. Večina podjetij, ki jih je kriza prizadela, šele sestavlja poročila o škodi in še ...