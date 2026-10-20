Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Gospodarstvo po besedah predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Tiborja Šimonke od vlade pričakuje ukrepe za stabilnejše in bolj predvidljivo poslovno okolje. Na današnjem vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju je poudaril, da brez uspešnega gospodarstva ne bo niti socialne varnosti. S premierom Janezom Janšo sta poudarila dobre rešitve interventnega zakona, ki pa mora prestati referendum. Janša je kot odgovor na opozorila gospodarstva izpostavil tri ključne korake. Kot prvo je navedel smotrno razporejanje človeškega vira oziroma delovne sile: če je v nekem delu tega vira preveč, ga zmanjka drugje in tega ni mogoče reševati z uvozom delovne sile, je dejal. Na drugo mesto je postavil stabilno in razumno davčno okolje, na tretje pa čim manj birokracije oziroma predpisov, ki ...