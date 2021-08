Gospodarstvo se krepi, kot se ni zadnji dve desetletji

V nadaljevanju preberite:

Gospodarska aktivnost se krepi, kot se ni že zadnjih 15 do 20 let. Dobavne verige komaj sledijo rasti povpraševanja in podjetja s težavo sledijo novim naročilom, povečevanju obsega proizvodnje in novemu zaposlovanju, ugotavljajo v Združenju nabavnikov Slovenije. Posledično Slovenija zaznava visoko rast izvoza, ki je bil junija za petino višji kot v predkoronskem juniju 2019.