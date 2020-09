Gospodarstvo se ne sme ustaviti

FOTO: Uroš Hočevar

Foto: Uroš Hočevar

V Portorožu se je začel kongres v organizaciji Združenja Manager o novi realnosti, ki jo prinaša covid-19. »Razmišljali smo, ali naj dogodek izvedemo ali ne, toda menedžerji moramo pokazati, da se vedemo odgovorno,« je povedala, predsednica Združenja Manager., minister za gospodarstvo, je povedal, da je zadovoljen z akcijskim načrtom za dvig produktivnosti – označil ga je za biblijo preroda Slovenije –, ki ga je pripravila ekipa okrog. Ta bo v nadaljevanju kongresa načrt tudi pripravil.Upravni odbor Združenja Manager je za menedžerja leta 2020 izbral, glavnega direktorja Atlantic Droge Kolinske in podpredsednika uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi. Smrekar je poslovno pot začel v Philip Morrisu, nato pa vodil podjetja Diageo - UDV, Smrekar Consulting in Drogo Kolinsko, od leta 2010, ko je uspešno izpeljal prodajni proces Droge Kolinske Atlantic Grupi, pa Atlantic Drogo Kolinsko.