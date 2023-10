Gospodarstvo se ohlaja, trgovin po Sloveniji pa je vse več

V nadaljevanju preberite:

Šest največjih trgovcev z živili ima v Sloveniji 1220 prodajaln, od tega jih je približno 30 vrata odprlo v zadnjih treh letih in napovedanih je še nekaj novih. Svojo prodajno mrežo širijo tudi drogerije in trgovine z drugim blagom, zato se postavlja vprašanje, koliko poslovalnic lahko slovenski trg še prenese, da bodo te glede na kupno moč rentabilne, in kako zagotoviti kader zanje. Koliko namenjajo za te naložbe, trgovci ne razkrivajo.