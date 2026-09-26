Gospodarstvo z manj zakupljenimi energenti pred novo krizo

Podjetja imajo za prihodnje leto zakupljene manj električne energije in plina kot v preteklih letih septembra, je pokazala naša anketa med dobavitelji. V Energetiki Ljubljana, denimo, ocenjujejo, da pogodbe o dobavi zemeljskega plina za prihodnje leto še ni sklenilo od 20 do 30 odstotkov odjemalcev. Medtem pa se energenti vse bolj dražijo. Industrija zato letos hiti s proizvodnjo, ki bi se prihodnje leto lahko močno umirila, energetska kriza pa bi lahko prizadela gospodarstvo. »Obseg zakupljenih količin električne energije in zemeljskega plina za prihodnje leto se med večjimi gospodarskimi odjemalci razlikuje in je po sedanjih ocenah nekoliko nižji kot v primerljivem obdobju preteklih let,« pojasnjujejo v Gen-I. Odjemalci se namreč odločajo za različne modele in pristope k nabavi, skladno ...