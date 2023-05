Gospodarstvo za cenejšo energijo

V nadaljevanju preberite:

»Proizvodnje aluminija ne ustavljamo le v Sloveniji. V evropskem okolju taka proizvodnja, ki porabi veliko elektrike, ni mogoča. Brez materialov pa tudi zeleni prehod ne bo mogoč,« je po seji strateškega sveta za energetski prehod na GZS na vprašanje Dela odgovoril Marko Drobnič, direktor Taluma. Dodal je, da se GZS zavzema za samopreskrbnost, ki bo kombinacija obnovljivih virov in čimprejšnjega začetka delovanja druge jedrske elektrarne.

Razprava o postopkih umeščanja druge jedrske elektrarne v prostor je zasedla 80 odstotkov razprave na strateškem svetu, na katerega so vabili tudi mlade jedrske strokovnjake, mlade za podnebno pravičnost, druge strokovnjake in ministrstva. »Vse mogoče energetske tehnologije je treba upoštevati, tako sončne kot vetrne elektrarne in biomaso, a brez druge jedrske elektrarne ne bo šlo. Zato je treba odločitev zanjo sprejeti takoj, ne šele leta 2027. To je prepozno, saj lahko izgubimo industrijo. Skrajni čas je, da se zelo odgovorno odločimo za zagotovitev samopreskrbnosti Slovenije,« meni generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.