Gradbeništvo se ohlaja

Statistični podatki kažejo na nadaljevanje ohlajanja gradbeništva. Vrednost gradbenih del, opravljenih v novembru lani, je bila za 0,7 odstotka nižja kot oktobra in za 8,4 odstotka nižja kot novembra lani.Vrednost v novembru opravljenih gradbenih del je bila v primerjavi s prejšnjim mesecem, v katerem je bila višja kot v mesecu pred tem, tokrat ponovno nižja, in sicer za 0,7 odstotka. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila za 5,2 odstotka višja, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,7 odstotka nižja.Na letni ravni pa je bila vrednost gradbenih del na stavbah za 2,9 odstotka višja, na gradbenih inženirskih objektih pa za 11,9 odstotka nižja. Slednji podatek potrjuje opažanja gradbincev glede zastoja pri državnih investicijah v ceste. Tempo obnov in gradenj novih cest se bo letos dodatno upočasnil. Po dobrem začetku leta se je gradbeništvo v drugi polovici lanskega leta začelo ohlajati. Še vedno pa je panoga, kot kaže, lani ustvarila rast. V prvih enajstih mesecih je bila vrednost del 3,3 odstotka višja kot v enakem obdobju leta 2018. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 2,7 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 3,6 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada.