Gradbinci: Zgradimo lahko od pet od osem predorov na drugem tiru

Slovenska gradbena podjetja so se odzvala na izjavo Dušana Zorka, predsednika uprave 2TDK, investitorja v Drugi tir. Na nedavni predstavitvi študije vpliva na gradbeništvo in logistiko je dejal, da je slovensko gradbeništvo pregreto, pa si želi še več, in da naši gradbeniki niso sposobni sami zgraditi projekta Drugi tir Divača–Koper.Preberite tudi: Veliki igralci ostajajo na kraški frontiKristjan Mugerli, direktor CPG, se je odzval, da imajo slovenska gradbena podjetja reference za vsa dela in objekte, razen najdaljših predorov. Dodal je, da se mu zdi podcenjujoče, da 2TDK po tem, ko je sposobnost graditi priznal štirim ...