Gradnja in obnova domov sta kljubovali umirjanju aktivnosti

Poroke bodo počakale

Černivec Aleš V času korone smo iskali ponudnike za obnovo doma.



Več smo popravljali domove



Pregledujejo še censke trende

V prvem mesecu po uvedbi ukrepov za omejitev posledic koronske pandemije je prišlo do precejšnjih premikov tudi na slovenskem trgu storitev. Nekateri ponudniki so se dobesedno utapljali v delu, pri drugih so se posli skrčili ali celo zastali. Najboljši pregled nad aktivnostjo imajo spletne platforme, ki povezujejo povpraševanje in ponudbo po storitvah. Ena takih je Omisli.si; njen »izvršni kapitan in projektni vodja«je analiziral, kako močno je novi koronavirus prizadel lokalne ponudnike storitev v Sloveniji.Povpraševanje je v omenjenem obdobju upadlo predvsem tam, kjer pri izvajanju storitve ni mogoče izključiti osebne interakcije med stranko in izvajalcem, in pri delih, ki niso nujna oziroma jih je mogoče odložiti v prihodnost. Najbolj so bile na udaru storitve, povezane z dogodki, na katerih se zbere večje število ljudi (povpraševanje po poročnih storitvah se je na primer zmanjšalo za 74,3 odstotka), najmanj pa poslovne, finančne in marketinške storitve (za slabo petino). Nekje vmes so bile osebne storitve (zmanjšanje za 46,6 odstotka), dokaj konjunkturno pa je ostalo razpoloženje naročnikov gradbenih in obnovitvenih del (zmanjšalo se je le za dobrih 20 osatotkov).Nekatera opravila pri organizaciji porok so komajda naletela na kakšno zanimanje. Kar med 80- in 90-odstotni upad je bilo zaznati pri poročnih prevozih, naročilih tort, najemu prostora in avtobusa. Kar opozarjajo psihologi, da bo namreč ujetost med štirimi stenami povzročila tudi množično trganje partnerskih vezi, potrjuje povpraševanje po ločitvenih odvetnikih. To je zraslo kar za 55,3 odstotka. A po drugi strani so pari, ki so načrtovali poroko, očitno odločeni vztrajati pri nameri, kar bi lahko sklepali po še vedno visokem povpraševanju po poročnih oblekah (najmanjši upad, le za slabih 6 odstotkov).Gradnja in obnova se je očitno odvijala tudi v prvem mesecu, odkar je slovenski svet obstal. V tej kategoriji na Omisli.si opažajo dve skrajnosti: Padec povpraševanja v zvezi z obnovo fasad, montaže klimatskih naprav, interiera, krovstva, medtem ko so ljudje več iskali mojstre za hišna popravila, serviserje, vodovodarje, električarje. Najbrž je poleg sezone tudi lepo vreme prispevalo k temu, da so bolj pridno urejali okolico. Za več kot 100 odstotkov pa je zraslo povpraševanje po storitvah prenove mansarde ali stanovanja, izdelavi solarnega sistema in izdelavo tend (slednje kar za 2,5-krat).Pri osebnih storitvah je bil, logično, največji upad trenutno prepovedanih zaradi osebnega stika ali omejevanja gibanja prek občinskih meja: najem avtodoma, avtoličar, klepar, zobozdravnik, lepotni posegi. Nasprotno pa je cvetelo povpraševanje po najemih avtomobilov, nagrobnih spomenikih in, kot rečeno, ločitvah.Med poslovnimi, marketinškimi in finančnimi storitvami je na eni strani lestvice oglaševanje in tisk (okoli minus 70 odstotkov), na drugi pa prevoz blaga (5.5-kratno povečanje) in povpraševanje po pravnih storitvah (plus 113,6 odstotka).Ugotovitve temeljijo na bogati bazi podatkov. Obdobje od 13. marca do 13. aprila 2020 so primerjali z obdobjem od 13. januarja do 13. marca 2020. Omenjena platforma, ki so jo ambiciozni start up podjetniki postavili že leta 2013, ima po Pritržnikovih besedah danes že prek 30.000 uporabnikov, od tega blizu 25.000 strank (naročnikov) in 4600 ponudnikov storitev. Ni edina, ki prek spletne platforme sklepa stike med ponudbo in povpraševanjem po storitvah, a je njen cilj postati vodilna v svoji branži.Takoj po izbruhu krize je podjetjem in obrtnikom priskočila na pomoč s solidarnim brezplačnim svetovanjem, sicer pa deluje po poslovnem modelu, ki za ponudnike storitev predvideva provizijo, medtem ko je za naročnike storitev posredovanje brezplačno. Kot primerjalno prednost Pritržnik poudarja tudi sprotno analiziranje zbranih podatkov o trgu storitev, prav zdaj preučuje, kaj se je v opazovanem obdobju dogajalo s cenami storitev.