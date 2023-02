Gradnja med peklom in nebom

V nadaljevanju preberite:

V 35 metrov globokem in deset metrov širokem betonskem vodnjaku pet delavcev s kleščami in žico veže armaturno železo. To so priprave za betonažo temelja, ki bo nosil enega od stebrov viadukta Vinjan na trasi drugega tira. Nekaj sto metrov stran druga ekipa več deset metrov nad tlemi na že končanem stebru pripravlja vse potrebno za nadaljevanje gradnje viadukta.