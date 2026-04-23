Grčija bo po napovedih prehitela Italijo in se z letošnjim letom umaknila z mesta države z najvišjim javnim dolgom v evroobmočju, saj naj bi njen javni dolg padel pod Italijo, so sporočili viri in podatki iz novega italijanskega proračunskega načrta.

Ocenjuje se, da bo grški dolg letos padel na približno 137 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), potem ko je bil leta 2025 pri 145 odstotkih, sta za Reuters povedala dva visoka uradnika. Nasprotno pa Italija pričakuje, da se bo njen dolg zvišal s 137,1 odstotkov BDP v letu 2025 na 138,6 odstotkov v letu 2026, glede na večletni proračunski načrt ministrstva za finance, objavljen v četrtek.

»Grčija ne bo več najbolj zadolžena država v evroobmočju – to se bo zgodilo že letos,« je za Reuters povedal eden od dveh grških uradnikov.

Nova ocena razmerja dolga Grčije bo vključena v njen novi večletni fiskalni načrt, ki bo vložen Evropski komisiji konec tega meseca. Dolg Italije naj bi ostal praktično stabilen pri 138,5 odstotkih v letu 2027, nato pa naj bi se zmanjšal na 137,9 odstotkov leta 2028 in 136,3 odstkotke v naslednjem letu, kaže proračunski načrt.

Od leta 2020 je grški javni dolg – ki je bil najvišji v evroobmočju v zadnjih dveh desetletjih – upadel za več kot 45 odstotnih točk na 145 odstotkov BDP v preteklem letu. Italija je svoj dolg zmanjšala za približno 17 odstotnih točk v istem obdobju.

Grčija, ki se še vedno pobira po desetletni finančni krizi in treh reševalnih paketih v skupni vrednosti približno 280 milijard evrov, načrtuje, da bo letos predčasno odplačala posojila v vrednosti približno 7 milijard evrov, ki jih je prejela v prvem reševalnem paketu.