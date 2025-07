Grčija s slovenskim podjetjem do e-zdravstvenega kartona

V Grčiji so uspešno uvedli nacionalni elektronski zdravstveni karton, ki bo prebivalcem in zdravstvenim delavcem omogočil enostaven, hiter in varen dostop do celovitih zdravstvenih podatkov iz vseh ravni zdravstvenega sistema – od bolnišnic, zdravstvenih domov in zasebnih izvajalcev do e-receptov in laboratorijskih sistemov.

Gre za enega največjih evropskih projektov digitalizacije zdravstva, izveden pa je bil v okviru evropskega Načrta za okrevanje in odpornost. Kot so pojasnili v slovenskem podjetju Better, ki je pri projektu imelo ključno vlogo, je grški Nacionalni elektronski zdravstveni karton največji digitalni zdravstveni sistem v EU.

Sistem za deset milijonov prebivalcev

Better je zagotovil svojo digitalno zdravstveno platformo za centralno shranjevanje podatkov in razvoj aplikacij ter pri delu skupine partnerjev v projektu prispeval bogate izkušnje z implementacijo nacionalnih zdravstvenih kartonov, ki jih je vpeljal že v drugih državah. V konzorciju sta poleg slovenskega podjetja sodelovala še grški nacionalni telekomunikacijski operater ter največji sistemski integrator OTE ter izvajalec ministrstva za zdravje IDIKA SA.

Platforma Better temelji na standardih openEHR in HL7 FHIR, kar omogoča dosledno strukturirano izmenjavo podatkov med različnimi sistemi in deležniki v zdravstvenem sistemu. V sistem se varno in učinkovito povezuje več kot 130 bolnišnic, 11.000 lekarn, 50.000 zdravnikov in 2.500 diagnostičnih centrov po vsej Grčiji. Kot pojasnjujejo v podjetju, imajo zdravstveni delavci s posebno aplikacijo dostop do zdravstvenih podatkov, ki se se združujejo v platformi, pacienti pa v svoje zdravstvene kartone lahko vpogledujejo prek svoje aplikacije.

Načrtujejo tudi digitalne pomočnike

Grško ministrstvo za zdravje je predvidelo tudi nadgradnjo sistema. Uvajajo se že povezave z onkološkimi protokoli, podatki o hospitalizaciji, dializi, radioterapiji in dragih terapijah. Načrtujejo tudi uvedbo digitalnih pomočnikov z umetno inteligenco, ki podpirajo tako zdravnike kot paciente.

Grški zdravstveni minister Adonis Georgiadis je ob zagonu nacionalnega e-zdravstvenega kartona poudaril, da je to krona krona digitalne transformacije v javnem zdravstvu, ki se bo zaključila do konca leta 2025.

Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor podjetja Better je dejal, da je to eden največjih projektov digitalizacije zdravstva v Evropi, ki bo pomembno izboljšal kakovost oskrbe in dostopnost podatkov za več kot deset milijonov ljudi. Projekt so izpeljali v letu dni, »potrjuje, da odprti podatkovni standardi, kot sta openEHR in FHIR, omogočajo dolgoročno vzdržne rešitve in lažjo povezljivost sistemov, kar je ključno pri modernizaciji zdravstvenih sistemov.«

Sistem med drugim deluje tudi v Sloveniji

Rešitev, ki so jo uvedli v Grčiji, podjetje Better že zagotavlja v Sloveniji, na Malti in na Cipru, na Irskem, v Kataloniji, v Londonu in drugod po Evropi. Z zasnovo, ki temelji na odprtih, standardiziranih in strukturiranih podatkih, platforma zagotavlja tudi dolgoročno povezljivost sistemov in vzpostavlja temelj za nadaljnji razvoj v skladu z evropsko regulativo o Evropskem prostoru zdravstvenih podatkov.

Tak pristop omogoča enotno predstavitev in razumevanje podatkov znotraj zdravstvenega sistema, je tudi osnova za prihodnje vključevanje v evropske storitve ter za podporo čezmejni izmenjavi podatkov, sekundarni rabi v raziskovalne in javnozdravstvene namene ter splošni digitalni prenovi zdravstva v EU.