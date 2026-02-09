GZS: Dvigi stroškov dela ogrožajo 66.000 delovnih mest

Gospodarska združenja so kritična do poslovnega okolja v Sloveniji.

»Stroški dela za zaposlenega prejemnika minimalne plače so se v Sloveniji v samo pol leta dvignili za več kot petino,« je opozorila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic

»Stroški dela za zaposlenega prejemnika minimalne plače so se v Sloveniji v samo pol leta dvignili za več kot petino. Stroški dela v dodani vrednosti na zaposlenega pa sedaj dosegajo rekordno zgodovinsko raven,« je opozorila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal. Nedavni dvigi stroškov dela resno ogrožajo obstoj 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest, dodajajo v GZS. Podjetja morajo zaradi naraščajočih stroškov dela že zniževati investicije, dvigovati cene izdelkov in storitev, kjer je mogoče, mnoga pa razmišljajo tudi o zmanjšanju obsega poslovanja, selitvi dejavnosti v tujino ali celo zaprtju podjetij, so našteli v GZS. Upravni odbor GZS zato predlaga vladi uvedbo neposrednih subvencij za dejavnosti, kjer minimalna plača predstavlja velik delež ...