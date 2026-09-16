GZS je podelila priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v sredo štiriindvajsetič podelila nacionalna priznanja GZS najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Gre za najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podeljenih je bilo osem zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter posebno priznanje za inovacijski izziv.

Prejemniki zlatih nacionalnih priznanj so Domel, Elan, Krka, Lek, LynxCraft, Novartis, openDAQ in Pipistrel Vertical Solutions.

»Med 235 prijavljenimi inovacijami in več kot tisoč sodelujočimi inovatorji iz vse Slovenije vidimo izjemno raznolikost slovenskega razvojnega prostora: od zdravstva in naprednih tehnologij do energetike, krožnega gospodarstva in novih storitev. Vsaka od teh inovacij rešuje konkreten problem, skupaj pa kažejo, da gospodarstvo zna iskati odgovore na izzive prihodnjih let. In to je dobra novica. Še boljša novica pa je, da razvojni potencial Slovenije ni skoncentriran v nekaj največjih podjetjih ali v eni sami panogi. Inovacije namreč prihajajo iz različnih okolij, regij in področij – prav ta širina pa ustvarja dolgoročno odpornost naše države,« je na podelitvi dejala Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS.

Pri tem je izpostavila, da mora Slovenija hitreje pretvarjati znanje v nove proizvode, tehnologije, investicije in višjo dodano vrednost, ter poudarila pomen usklajenega delovanja države. »Inovacije niso področje enega ministrstva. Povezujejo gospodarstvo, znanost, izobraževanje, digitalizacijo, energetiko in okolje. Če želimo razvojni preboj, potrebujemo skupno vizijo, usklajene ukrepe in predvsem stabilno, neprekinjeno in dolgoročno financiranje raziskav, razvoja in inovacij. A tudi podjetja moramo biti ambicioznejša. Nove rešitve moramo že od začetka razvijati z mislijo na komercializacijo na globalnem trgu, ne le v domačem okolju.«