GZS nagradila gospodarstvenike

Ljubljana - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je včeraj podelila 52. nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki jih prejmejo najvidnejši gospodarstveniki. Prejemnikov je letos osem, prihajajo pa iz sedmih različnih dejavnosti.Letošnji nagrajenci so direktorica AMZS Lucija Živa Sajevec, predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, direktorja družbe Elrad International Iztok Lipnik in Branko Šeruga, izvršni direktor TKK Uroš Lozar, direktor M Sore Aleš Dolenc, direktor družbe TRO rezalna orodja Sebastijan Suhovršnik ter direktor družbe MESI, razvoj medicinskih naprav Jakob Šušterič. Nagrade bodo ...