Podjetja že tri mesece čakajo na subvencioniranje skrajšanega delovnika

»Tri mesece je od sprejetja zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Tedaj smo na GZS pozvali vlado, naj aktivira zakonsko predviden mehanizem, ki bo podjetjem, ki so zaradi gospodarske situacije v težavah, omogočal koriščenje ukrepa delnega povračila nadomestila skrajšanega delovnega časa. To je nujno za ohranitev konkurenčnosti in delovnih mest. A ukrep še vedno ni aktiviran,« opozarja glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček.

Mitja Gorenšček FOTO: Leon Vidic

V zbornici opozarjajo, da podjetja, ki imajo zmanjšan obseg naročil zaradi zaostrenih gospodarskih okoliščin, že tri mesece čakajo na možnost koriščenja ukrepa, a to še vedno ni mogoče, ker ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predloga aktivacije še ni posredovalo vladi.

Postopek predvideva, da MDDSZ najprej sproži postopek, kar je že storilo, nato pa morata parametre preveriti ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) ter Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ko so ta preverjanja zaključena, mora nato MDDSZ predlog poslati vladi, ki določi, katere panoge bodo do ukrepa upravičene.

»Lahko bi rekli, da se je tresla gora, rodila pa se je miš. Vlada je namreč obljubljala učinkovito postopanje, na koncu po treh mesecih ne vidimo rezultatov, razen pešanja gospodarstva. Postopek se je očitno ustavil nekje med MGTŠ in Umarjem,« je kritičen Gorenšček.

Poziv že julija

GZS je že 14. julija 2025 na ministrstvo za delo naslovila poziv, naj v skladu z veljavnim zakonom o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas začne postopek aktivacije tega ukrepa. Kot pravijo na zbornici, najnovejši podatki kažejo, da bo gospodarska rast v Sloveniji v letu 2025 manjša kot odstotek, kar je občutno manj od predhodnih napovedi in manj, kot bo znašala v EU. Dodajajo, da je v prvi polovici leta slovensko gospodarstvo doživelo stagnacijo (+0,1 odstotka). Na nižjo rast vpliva poslabšana izvozna konkurenčnost Slovenije, ki se kaže tako v padcu investicijske aktivnosti kot v zmanjšanem izvozu.

»V nekaterih državah, kjer poznajo ukrep skrajšanega delovnega časa, ga podjetja koristijo že več mesecev. Švicarska vlada je pred dnevi celo podaljšala ukrep za podjetja, ki zaradi upada povpraševanja zmanjšujejo obseg dela,« še poudarjajo na zbornici.