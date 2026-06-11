Handelsblatt: NLB se ne predaja v boju za Addiko

Največja slovenska banka je dobila dovoljenje avstrijskega regulatorja za zvišanje prevzemne cene.

NLB je dobila dovoljenje avstrijskega regulatorja za zvišanje cene prevzemne ponudbe za Addiko. Največja slovenska banka tako zdaj tudi uradno za delnico ponuja 33,5 evra, medtem ko znaša konkurenčna ponudba Raiffeisen Bank International (RBI) 26,5 evra. Delničarji Addika, ki so že sprejeli konkurenčno ponudbo, ki jo je objavil RBI, imajo zdaj pravico do preklica sprejema ponudbe RBI najpozneje do štiri trgovalne dni pred koncem obdobja za sprejem ponudbe ter lahko svoje delnice Addika ponudijo v okviru Ponudbe NLB, sporočajo iz največje slovenske banke. Prevzemni boj med NLB in RBI za Addiko je pritegnil pozornost tudi nemških in avstrijskih medijev. Nemški Handelsblatt je tako zapisal, da se slovenska NLB ne predaja v licitacijski vojni za avstrijski Addiko Bank, kljub objavi uspeha ...