Hervis dobil novega lastnika

Veriga športnih trgovin Hervis, ki je prisotna tudi v Sloveniji, je dobila novega lastnika. Sedanji lastnik, skupina Spar Avstrija, je trgovine prodal podjetnikoma Svenu Vothu in Udu Schloemerju. Prevzem vključuje vse zaposlene v podjetju Hervis in 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.

Iz Spara Avstrija so včeraj sporočili, da so posel sklenili v petek, vrednosti transakcije pa ne razkrivajo. Kot vzrok za prodajo verige trgovin so navedli, da se za zdaj osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter na področji nakupovalnih centrov in nepremičnin.

Glede novih lastnikov so zapisali, da sta to uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo pozicionirati kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin.

»Zaradi bistvenih sprememb na trgu je novo pozicioniranje nujno. Klasične športne panoge izgubljajo priljubljenost, nove oblike športa in gibanja pa so v zadnjih letih opazno pridobile pomen. Hkrati pa razvoj, kot sta vse večja ozaveščenost o zdravem življenju in trend dolgoživosti, odpira priložnosti za strateško preusmeritev,« so dodali. V ospredju prihodnjega razvoja poslovnega modela podjetja bodo vprašanja, kot so prihodnost trgovine s športno opremo, izraba potencialov digitalizacije ter pomembnost prihodnjih ponudb in športnih panog za potrošnike.

»V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo pozicionirali poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam sedanjih kupcev ter s tem Hervis spet narediti uspešen,« je o prihajajočem procesu sprememb povedal Voth.

Vse trgovine nadaljujejo poslovanje

Po zagotovilih Spara Avstrija se bo kljub spremembi lastništva poslovanje trgovin v celoti nadaljevalo. Po ustaljenem vzorcu se bodo izvajala tudi spletna naročila in tekoče transakcije, veljavni ostajajo tudi sedanji kuponi podjetja Hervis, so povedali.

Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. V omenjenem obdobju je podjetje svoje poslovanje razširilo v še šest drugih držav poleg Avstrije. Konec lanskega leta je Hervis v Avstriji upravljal 91 poslovalnic, v Sloveniji, na Hrvaškem in Bavarskem pa 43. Lani so ustvarili 314 milijonov evrov prometa, zato veljajo za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi.

Hervis Slovenija je po podatkih s portala Ebonitete leta 2024 ustvaril 40,3 milijona celotnih prihodkov, okoli dva odstotka manj kot leto prej, in skoraj 4,1 milijona evrov izgube, potem ko je leta 2023 ta znašala 3,7 milijona evrov. Družba je imela leta 2024 v povprečju nekoliko manj kot 250 zaposlenih.