Hervis potrdil zapiranje trgovin v Sloveniji, Nemčiji in na Hrvaškem

Iz Hervisa Slovenija so danes potrdili, da so dobili novega lastnika, ki bo postopoma zaprl hčerinske družbe Hervisa v Sloveniji, Nemčiji in na Hrvaškem. To med drugim pomeni, da bo zaprl tudi vseh 21 športnih trgovin Hervis v državi. Kdo je novi lastnik, niso razkrili.

Avstrijski Hervis, ki je od 23. januarja v lasti družbe Quantum Investment Holding, je hčerinske družbe v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji prodal drugemu vlagatelju, so sporočili iz družbe. »Novi lastnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda in HERVIS Šport in moda, je po podrobnem pregledu poslovanja, oceni prihodnjih tržnih razmer ter analizi spremenjenih nakupovalnih navad sprejela odločitev o postopnem zaključevanju poslovanja navedenih družb,« sos psoročili iz Hervisa Slovenija. Dodali so, da bo, načrtovano postopno zaključevanje poslovanja bo omogočilo izpolnitev vseh obveznosti do svojih kupcev, dobaviteljev in zaposlenih.

Usmeritev na avstrijski trg

Iz avstrijskega Hervisa so sporočili, da so se za prodajo hčerinskih družb odločili zaradi nove lastniške strategije, s katero se družba v celoti osredotoča na domači trg. Operativno vodenje hčerinskih družbe v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji predaja investitorju, ki z neposrednim učinkom prevzema tudi operativno vodenje. Transakcija zajema nacionalne družbe s skupno 43 trgovinami Hervis. Od tega jih 21 deluje v Sloveniji, 18 na Hrvaškem in štiri v Nemčiji.

Dodali so, da bo izbrani vlagatelj bo ob upoštevanju gospodarskega položaja navedenih hčerinskih družb ocenil nadaljnje korake. »S tem korakom zaključujemo strateško oceno našega poslovanja na tujih trgih. Prenos predstavlja pomemben del strategije naših novih lastnikov in nam omogoča, da naše vodstvene zmogljivosti in naložbe v prihodnje v celoti usmerimo v krepitev domačega trga. Tako se lahko zdaj popolnoma osredotočimo na osnovno dejavnost Hervisa v Avstriji,« pojasnjuje direktor Hervisa Markus Hupach.

Mediji smo že poročali, da so zaposlene že obvestili, da bodo trgovine zaprli do konca julija. Slovenska družba zaposluje 250 ljudi.