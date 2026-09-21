Hiša v Logatcu, vredna 760.000 evrov, prodana v 15 minutah

Zadnji uradni javno dostopni podatki o cenah nepremičnin kažejo, da tržne cene rastejo. Nekateri zato poskušajo z nakupi na dražbah, kjer pa nikoli ne veš, koliko protikandidatov imaš. Včasih se zgodi, da nobenega. Poglejmo primer petkove sodne dražbe, na kateri je hišo novi lastnik kupil s 30-odstotnim popustom glede na vrednost, ki jo je postavil sodni cenilec. Po letu 2025, ko so cene stanovanj in hiš praktično povsod po državi ponovno dosegle nove rekordne vrednosti – tako je v poročilu za lansko leto pisala geodetska uprava (Gurs) – se je rast v začetku leta 2026 nadaljevala (o aktualnih cenah rabljenih stanovanj smo pisali na povezavi). Rabljene hiše so po podatkih statističnega urada v prvem četrtletju za 9,1 odstotka dražje kot v istem obdobju leto prej. V primerjavi s predhodnim ...