Brez avtomatizacije lokacija v Velenju ne bo konkurenčna

V Hisense Europe pričakujejo, da bodo letos dosegli 4,8 milijarde evrov prihodkov, lani so jih dosegli 4,5 milijarde. Prihodnje leto načrtujejo še milijardo evrov več. Zaposlujejo 9600 ljudi, od tega 5000 v Sloveniji. Kot je povedal izvršni podpredsednik uprave Hisense Europe Boštjan Pečnik, ne razmišljajo o selitvi družbe, toda »brez močne avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje lokacija v Velenju dolgoročno ne bo konkurenčna«.

V Velenju imajo 5000 zaposlenih, od tega okoli 4000 v proizvodnji. Tako rekoč ves čas jim primanjkuje delavcev za enostavna dela, tudi zato je nujna avtomatizacija, je povedal Pečnik. »Naredili bomo vse, da bo proizvodnja rasla in da za to ne bomo potrebovali dodatnih zaposlenih.« Poudaril je, da se bo v prihodnje gotovo spremenila struktura zaposlenih. »Zaposlovali bomo visoko izobraženi kader, ki bo te procese avtomatiziral, digitaliziral in razvijal nove izdelke.« V naslednjih dveh, treh letih ne pričakujejo zmanjšanja števila zaposlenih, pričakujejo pa povečanje proizvodnje. Ob tem je bil jasen: »Če bomo potrebovali enako število ljudi za proizvodnjo enega izdelka, globalno ne bomo preživeli.«