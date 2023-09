Lastnik Gorenja v Valjevu odprl novo tovarno hladilnikov

Kitajski Hisense, ki je tudi lastnik Gorenja, je v Valjevu odprl novo tovarno za proizvodnjo najsodobnejših hladilnikov, v katero je vložil 45 milijonov evrov. Kot so sporočili iz Hisense Europe, bodo v novem obratu proizvajali dvovratne ali ameriške hladilnike blagovnih znamk Hisense, Gorenje in Asko, predvsem za izvoz na zahtevne evropske trge.

Gorenje je Valjevu posluje že 17 let in zagotavlja več kot 1750 delovnih mest, nova tovarna Valjevo 3 pa naj bi prinesla zaposlitev dodatnih 1000 delavcev v naslednjih treh letih. V novem obratu nameravajo letno izdelati 750 tisoč dvovratnih hladilnikov, skupna proizvodnja v vseh treh obratih Gorenja Valjevo pa bo do leta 2025 znašala 1,7 milijona aparatov letno.

Tovarna je zgrajena ob obstoječi tovarniški lokaciji na površini 45.000 kvadratnih metrov, zajema pa sodobno proizvodno halo s površino 30.000 kvadratnih metrov, skladišča in sodobno restavracijo za zaposlene.

Zaupanje v srbske delavce

»Ta tovarna predstavlja veliko naložbo in je dokaz naše zavezanosti tej skupnosti in državi, tako na domačem, kot na evropskem trgu,« je na otvoritveni slovesnosti je goste pozdravil predsednik skupine Hisense Europe Hanson Han. Srbski premierki Ani Brnabić in vladi se je zahvalil za podporo in razumevanje pomena tega projekta.

»Skupina Hisense bo v prihodnjem obdobju v Srbiji zaposlovala skoraj 3000 delavcev, kar je res pomembno. Neskončno sem hvaležna skupini Hisense, da je na ta način izkazala veliko spoštovanje in zaupanje Republiki Srbiji, predvsem pa našim ljudem – njihovi kakovosti, njihovemu znanju, njihovi vrednosti in disciplini, njihovemu potencialu za ustvarjanje skupne dodane vrednosti, ki jo bomo izvoz od tu v Valjevu po vsej Evropi in po svetu,« je dejala Ana Brnabić.

Od odprtja prve tovarne v Valjevu so tam izdelali več kot 10 milijonov aparatov, samo v letu 2022 pa skoraj milijon. Kar 92 odstotkov celotne proizvodnje je namenjene izvozu, kar to tovarno uvršča na lestvico največjih srbskih izvoznikov.