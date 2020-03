Hisense Gorenje za dva tedna zapira vse tovarne po Evropi

Velenje – Uprava družbe Hisense Gorenje se je odločila, da od 23. marca do 5. aprila zapre vse svoje evropske tovarne, so sporočili iz Gorenja. Za to so se odločili, kljub temu da imajo še dovolj materiala za nadaljevanje proizvodnje: »Omenjeni ukrep prekinitve proizvodnje smo sprejeli iz preventivnih razlogov, da na ta način prispevamo k omejevanju širjenja koronavirusa in še dodatno zaščitimo zdravje naših zaposlenih.« V Gorenju, kjer so imeli stroge zaščitne ukrepe , med drugim so delavci nosili zaščitne maske, ki so jih redno menjavali, merili so jim temperaturo, po zadnjih podatkih nihče ni okužen s koronavirusom.Vodstvo družbe se je s sindikatom dogovorilo, da se proizvodnja nadaljuje 6. aprila, »razen če bi v vmesnem času vlade posameznih držav, kjer se nahajajo naše proizvodne tovarne, sprejele dodatne ukrepe, ki bi omejevali delovanje industrije«. Kot so še sporočili iz Gorenja, bodo dneve v Velenju, Valjevu v Srbiji in Mori na Češkem nadomestili s prerazporeditvijo terminskega koledarja: »Nekaj dni, ko bi imeli po terminskem koledarju dopust (na primer pred prvomajskimi prazniki), bodo po novem delovni dnevi, nekaj dni pa bomo nadomestili z dodatnim delom v drugi polovici leta. Omenjeni dogovor je na korespondenčni seji potrdil tudi svet delavcev.« Skupina Gorenje ima skupno več kot 10.000 zaposlenih, v Sloveniji jih je okoli 7000.Vsi zaposleni ne bodo doma, nekateri režijski delavci, katerih delo je nujno za nemoteno funkcioniranje podjetja, bodo delali ali od doma ali v podjetju. Iz Gorenja še sporočajo, da bodo vse preventivne varnostne in zaščitne ukrepe izvajali tudi po 6. aprilu: »Na zaposlene apeliramo, da tudi v času, ko bodo ostali doma, dosledno upoštevajo preventivne ukrepe in tako čim bolje zaščitijo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.«